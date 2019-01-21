Ильхам Алиев встретился с президентом Всемирного экономического форума в Давосе

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Начался рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Как передает Report, 21 января глава государства встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде.

На встрече впервые была заложена основа сотрудничества между Правительством Азербайджана и Центром четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. С этой целью между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде состоялся торжественный обмен соглашениями о сотрудничестве.

В ходе беседы президент Всемирного экономического форума Берге Бренде отметил, что рад вновь видеть Президента Ильхама Алиева в Давосе, и подчеркнул, что Азербайджан предпринимает решительные шаги в направлении четвертой промышленной революции. Берге Бренде констатировал, что за последние двадцать лет Баку стремительно и неузнаваемо изменился.

Отметив важность соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджана и Центром четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума, Президент Ильхам Алиев сказал, что этот документ демонстрирует наш партнерский дух и желание продолжать взаимные усилия. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан примет активное участие в осуществлении целей четвертой промышленной революции. Сообщив, что в прошлом году промышленное производство в ненефтяном секторе в Азербайджане увеличилось на 9,1 процента, Президент Ильхам Алиев с уверенностью отметил: «Мы будем хорошими партнерами в этом важном проекте».

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием в очередной раз во Всемирном экономическом форуме и высоким уровнем сотрудничества между Форумом и Азербайджаном. Подчеркнув значение Форума с точки зрения новых тенденций происходящего в мире процесса трансформации и обсуждения вызовов, глава государства сказал, что Азербайджан строит свою стратегию развития с учетом обновляющихся международных и региональных тенденций.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о проводимых в нашей стране реформах, процессах развития, отметил значение реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, в том числе связанных с транспортными коридорами Восток-Запад, Север-Юг, энергетических проектов, как для нашей страны, так и для региона. Глава государства рассказал о реформах, проводимых в Азербайджане с целью дальнейшего развития бизнес-среды.

Берге Бренде выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом и ролью нашей страны в регионе. Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество Азербайджана с соседними странами и государствами региона и укрепляющаяся экономика нашей страны играют значительную роль в развитии стран региона. Всемирный экономический форум ценит эту роль.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.