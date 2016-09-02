Ильхам Алиев встретился с президентом Международной шахматной федерации

Баку. 02 Сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября глава государства Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи встретились с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым.

Как передает Report, на встрече было отмечено, что 42-я Всемирная шахматная олимпиада организована в Баку на высоком уровне.

Подчеркивалась важность того, что на Бакинской шахматной олимпиаде представлено рекордное количество стран-участниц. Было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между ФИДЕ и соответствующими структурами Азербайджана.

Отмечалось, что Азербайджан вносит существенный вклад в международное сотрудничество в спортивной сфере. Была особо подчеркнута деятельность первой леди страны, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой в этой области. Было доведено до внимания, что в Азербайджане стремительно развиваются все виды спорта, в том числе шахматы, с удовлетворением отмечены достижения наших шахматистов на различных международных соревнованиях.