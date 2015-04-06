​Ильхам Алиев встретился с председателем Совета торговых палат Королевства Саудовская Аравия

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля в Эр-Рияде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета торговых палат Королевства Саудовская Аравия Абдулрахманом Аль Замилем.

Как передает Report, на встрече было подчеркнуто значение взаимных визитов между Азербайджаном и Саудовской Аравией, отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о совместном производстве продукции нефтяной и химической промышленности, нефтегазовой, сельскохозяйственной продукции, возможностях их экспорта в Саудовскую Аравию и третьи страны. Был обсужден вопрос проведения встреч между нефтехимическими компаниями Азербайджана и Саудовской Аравии для изучения возможностей сотрудничества в этой сфере.