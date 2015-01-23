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    ​Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании «Gaz de France Suez»

    На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании «Gaz de France Suez» Жан-Луи Шассадом.

    Как передает Report, на встрече были обсуждены вопросы будущего сотрудничества между компанией «Gaz de France Suez» и соответствующими структурами Азербайджана.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в связи с обеспечением населения в Баку и других регионах нашей страны чистой питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения, очисткой загрязненных нефтью территорий на Абшеронском полуострове, покупкой добываемого с месторождения «Шахдениз» газа и в других сферах.

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