​Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании «Gaz de France Suez»

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании «Gaz de France Suez» Жан-Луи Шассадом.

Как передает Report, на встрече были обсуждены вопросы будущего сотрудничества между компанией «Gaz de France Suez» и соответствующими структурами Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в связи с обеспечением населения в Баку и других регионах нашей страны чистой питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения, очисткой загрязненных нефтью территорий на Абшеронском полуострове, покупкой добываемого с месторождения «Шахдениз» газа и в других сферах.