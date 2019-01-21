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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телевидению CGTN

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января в Давосе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (Chine Global Television Network).

    Как передает Report, в интервью глава государства коснулся развития энергетического сектора, различных отраслей экономики в Азербайджане, реализуемых нашей страной глобальных энергетических и инфраструктурных проектов, участия республики в проекте «Один пояс – один путь», армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, азербайджано-китайских двусторонних отношений и других вопросов.

    Затем Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге телевидения CGTN.

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