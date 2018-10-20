Ильхам Алиев: "Сила Турции наша сила"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Сила Турции – наша сила. Чем сильнее будет Турция, тем сильнее будем мы. Наша сила - в единстве".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем выступлении на церемонии открытия завода по переработке нефти "Star" в Турецком городе Измир.

В своем выступлении президент отметил, что страна накануне отмечала День независимости и Турция первой признала независимость Азербайджана:

"Должен также отметить, что вчера мы отметили в Азербайджане 27-ю годовщину восстановления нашей независимости. Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана. Это – славная история. С того дня по сегодняшний день мы всегда вместе. Наши политические связи поднялись на самую высокую вершину. Мы проделали огромную работу в экономической сфере. И Турция, и Азербайджан являются стремительно развивающимися с экономической точки зрения странами".

Пользуясь случаем, Ильхам Алиев поздравил братский турецкий народ со всеми успехами, достигнутыми под лидерством Реджепа Тайипа Эрдогана:

"Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить братский турецкий народ со всеми успехами, достигнутыми под лидерством моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря лидерству Президента Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе. Турция пользуется авторитетом во всем мире. С Турцией считаются в регионе и мире, ее позиция зачастую играет решающую роль. Это очень радует нас, так как сила Турции – наша сила. Чем сильнее будет Турция, тем сильнее будем мы. Наша сила - в единстве. Сегодня Азербайджан и Турция показывают пример братства и солидарности в мировом масштабе. Я не знаю других таких стран в мире, которые были бы привязаны друг к другу, как Турция и Азербайджан. Это – наше большое достояние. Именно на основе этих дружеских, братских чувств мы реализуем гигантские проекты".

Напомним, что 19 октября в Измире состоялась церемония открытия нового нефтеперерабатывающего завода STAR.