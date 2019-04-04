Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности и торговли России

Ильхам Алиев принял министра промышленности и торговли России

4 апреля, 2019 11:27

https://report.az/storage/news/0d63929456666abaa8507652532e2368/444515bf-7505-42a9-b20d-ccdb3a55e14a_292.jpg 4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.