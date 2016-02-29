Ильхам Алиев принял делегацию во главе с официальным представителем Государственного департамента США

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам Государственного департамента США Амосом Хохштейном.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что проходящее в Баку второе заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" является успешным форматом для совместных обсуждений вопросов, связанных с реализацией проекта. Отметив значение поддержки, оказываемой правительством США проекту, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение участия в этом мероприятии Амоса Хохштейна. Глава государства выразил надежду на то, что мероприятие даст хорошие результаты.

Специальный посланник и координатор по международным энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштейн выразил удовлетворение приглашением на второе заседание Консультативного совета "Южного газового коридора". Подчеркнув, что прошлогоднее заседание прошло плодотворно, Амос Хохштейн отметил значение проведения нынешнего мероприятия в важный для проекта период. Он подчеркнул, что заседание создает хорошую возможность для проведения совместного обмена мнениями по различным предстоящим вопросам, направленным на реализацию проекта.