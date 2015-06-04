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    ​Ильхам Алиев поздравил Раймонда Вейниса по случаю избрания президентом Латвии

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного латвийского народа

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Раймонда Вейниса по случаю избрания президентом Латвии.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме президента говорится:

    "Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Латвийской Республики.

    Мы придаем большое значение азербайджано-латвийским отношениям. Надеюсь, что приложим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных связей, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного латвийского народа".

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