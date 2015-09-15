Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости.

Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и благополучия".