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    Ильхам Алиев поздравил президента Германии

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем германского единства.

    Мы придаем большое значение азербайджано-германским отношениям. В этом контексте, постоянное расширение наших связей в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.

    Убежден, что сотрудничество между нашими странами, а также взаимодействие в многосторонней плоскости и впредь будут успешно продолжаться.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного мира и благосостояния".

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