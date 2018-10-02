Ильхам Алиев поздравил президента Германии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем германского единства.

Мы придаем большое значение азербайджано-германским отношениям. В этом контексте, постоянное расширение наших связей в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.

Убежден, что сотрудничество между нашими странами, а также взаимодействие в многосторонней плоскости и впредь будут успешно продолжаться.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного мира и благосостояния".