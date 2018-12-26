Ильхам Алиев: "Все, что может нарушить покой наших граждан, может быть привнесено извне"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «Значение и роль Азербайджана не только на энергетическом рынке, но и, в целом, в геополитическом плане растет. Страна становится более развитой, имеет больше планов по утверждению себя в регионе, и пропорционально нашему развитию, пропорционально тому, как мы проводим независимую политику, на нас растет и давление. Но оно не связано с энергетическими факторами, оно связано с попытками втянуть иной раз нас в какие-то авантюры, которые категорически противопоказаны нашему народу и нашей стране».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Дело в том, что в плане развития наших энергетических проектов мы такого давления никогда не ощущали. Я бы даже сказал наоборот, исходя из того, что азербайджанский газ будет в определенной степени обеспечивать энергобезопасность европейских стран, мы ощущали поддержку со стороны Евросоюза. Ежегодно в Баку проводится Консультативный совет по реализации проекта «Южный газовый коридор». Поскольку в этом проекте несколько стран-членов Евросоюза, Евросоюз на высоком уровне всегда представлен в рамках этого Консультативного совета. Мы свои энергетические проекты реализуем, потому что они нам нужны. Потому что мы являемся страной с очень богатыми нефтегазовыми запасами, нам нужно их продавать, зарабатывать деньги. Поэтому мы привлекли компании-инвесторы, поэтому мы привлекли банки, строим газопроводы, нефтепроводы. Только Южный газовый коридор обходится в порядка 40 миллиардов долларов. Большая часть этих инвестиций – это заемный капитал. Поэтому, конечно же, активное сотрудничество с международными финансовыми институтами – это было важным фактором этого проекта», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Поэтому в данном контексте в плане реализации энергетических проектов мы никаких препятствий не ощущаем. С другой стороны, вы совершенно правы, что значение и роль Азербайджана не только на энергетическом рынке, но и, в целом, в геополитическом плане растет. Страна становится более развитой, имеет больше планов по утверждению себя в регионе, и пропорционально нашему развитию, пропорционально тому, как мы проводим независимую политику, на нас растет и давление. Но оно не связано с энергетическими факторами, оно связано с попытками втянуть иной раз нас в какие-то авантюры, которые категорически противопоказаны нашему народу и нашей стране. Я в начале беседы сказал, что в нашей стране, в Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз - ни физических, ни идеологических, ни социальных, ни политических. Все, что может нарушить покой наших граждан, может быть привнесено извне. Поэтому мы очень бережно относимся к вопросам, связанным с нашим суверенитетом, очень чувствительно к этому относимся, к вопросам, связанным с нашей безопасностью, с безопасностью наших граждан. Поэтому попытки втягивания Азербайджана в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско. Наверное, кому-то это не нравится, и периодически мы видим эти результаты. Как правило, они выражаются в принятии каких-то резолюций международных организаций, где мы вообще не участвуем», - подчеркнул глава государства.