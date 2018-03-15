Ильхам Алиев: Не являющаяся экономически независимой страна не сможет проводить свою внешнюю политику

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "В предыдущие годы мы больше внимания уделяли экономической независимости. Не являющаяся экономически независимой страна не сможет проводить независимую внешнюю политику".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на VI Глобальном Бакинском форуме.

"Экономический рост Азербайджана создал такие условия, чтобы мы успешно проводили независимую внешнюю политику. Эта политика опирается на интересы народа Азербайджана, исходит из универсальных ценностей. За последние 15 лет наша экономика выросла более чем в 3 раза, что является рекордом в мировом масштабе", - сказал глава государства.