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    Ильхам Алиев направил президенту Монголии поздравительное письмо

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ с национальным праздником Монголии.

    Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будет служить интересам наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и прогресса".

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