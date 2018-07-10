Ильхам Алиев направил президенту Монголии поздравительное письмо

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ с национальным праздником Монголии.
Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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