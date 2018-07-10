Ильхам Алиев направил президенту Монголии поздравительное письмо

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ с национальным праздником Монголии.

Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и прогресса".