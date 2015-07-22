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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египта

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси. 

    Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Египта – мира и благосостояния".

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