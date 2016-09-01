Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Нынешнее динамичное развитие азербайджано-вьетнамских связей вызывает удовлетворение. Уверен, что укрепление наших дружественных связей, исторически опирающихся на добрые традиции, расширение нашего сотрудничества, вызывающего взаимный интерес, и впредь будут служить интересам наших народов и благополучию наших стран.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Вьетнама – постоянного спокойствия и процветания".