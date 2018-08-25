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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Молдова Игорю Додону поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.

    Азербайджан и Молдову связывают традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Убежден, что мы и впредь продолжим усилия, направленные на дальнейшее расширение и углубление двусторонних связей и сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес для наших стран.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Молдовы – мира и благополучия".

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