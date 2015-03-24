Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греческой Республики

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо коллеге Прокопису Павлопулосу по случаю Дня независимости Греческой Республики.

Как отмечает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Греческой Республики – Днем независимости.

Убежден, что предпринимаемые нами шаги, направленные на дальнейшее укрепление дружественных отношений между Азербайджаном и Грецией и расширение сферы охвата нашего сотрудничества, и впредь будут вносить вклад в процветание двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Греции – постоянного мира и благополучия".