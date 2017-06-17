Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Ангеле Меркель

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемая госпожа Федеральный Канцлер,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего Федерального Канцлера Федеративной Республики Германия, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Гельмута Коля.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубоким прискорбием выражаю соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Германии".