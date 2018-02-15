Ильхам Алиев направил письмо президенту Литвы

Баку. 15 февраля. REPORT. AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Литовской Республики.
Уверен, что укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Литвой, наше сотрудничество на двустороннем уровне и в рамках международных структур и впредь во всех отношениях будут полезными для наших стран и народов.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному литовскому народу постоянного мира и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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