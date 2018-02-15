Ильхам Алиев направил письмо президенту Литвы

Баку. 15 февраля. REPORT. AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Литовской Республики.

Уверен, что укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Литвой, наше сотрудничество на двустороннем уровне и в рамках международных структур и впредь во всех отношениях будут полезными для наших стран и народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному литовскому народу постоянного мира и процветания".