Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Report, здесь в честь глав государств был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к мемориалу "Вечный огонь", воздвигнутому в память о героических сынах Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Затем президенты Азербайджана и Турции посетили возведенный в Шехидляр хиябаны памятник в честь турецких солдат-шехидов, возложили к нему венки.
Главы государств оставили запись в Памятной книге.
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