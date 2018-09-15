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    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.

    Как сообщает Report, здесь в честь глав государств был выстроен почетный караул.

    Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к мемориалу "Вечный огонь", воздвигнутому в память о героических сынах Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

    Затем президенты Азербайджана и Турции посетили возведенный в Шехидляр хиябаны памятник в честь турецких солдат-шехидов, возложили к нему венки.

    Главы государств оставили запись в Памятной книге.

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