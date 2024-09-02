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Игорь Бесич: Победа ПЕА на выборах - показатель доверия к президенту Ильхаму Алиеву

Игорь Бесич: Победа ПЕА на выборах - показатель доверия к президенту Ильхаму Алиеву Победа партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на выборах демонстрирует высокое доверие к президенту Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 10:07
Игорь Бесич: Победа ПЕА на выборах - показатель доверия к президенту Ильхаму Алиеву

Победа партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на выборах демонстрирует высокое доверие к президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом заявил член Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) от Сербии Игорь Бесич.

Он выразил благодарность Азербайджану за возможность участия в выборах в качестве наблюдателя.

"Наблюдательная миссия ПА ОЧЭС, посетив различные избирательные участки, отметила демократичный характер выборов. На встрече с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым мы подчеркнули, что были созданы все условия для свободного выбора граждан. Поздравляю партию "Ени Азербайджан" с победой на выборах, что является показателем доверия к президенту Ильхаму Алиеву", - отметил он.

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Версия на английском языке Igor Becic: New Azerbaijan Party's electoral triumph reflects trust in Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İqor Besiç: YAP-ın seçkilərdə üstünlük qazanması Prezident İlham Əliyevə etimadın göstəricisidir

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