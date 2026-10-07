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    ICMP: ДНК-технологии позволили идентифицировать большое число пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:24
    ICMP: ДНК-технологии позволили идентифицировать большое число пропавших без вести

    Использование ДНК стало одним из важнейших достижений в установлении личности значительного числа пропавших без вести лиц.

    Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер на международной конференции по пропавшим без вести лицам в рамках Бакинского диалога.

    "Когда ICMP была создана после войн в бывшей Югославии, число пропавших без вести составляло 40 тыс. человек. Традиционных методов идентификации было недостаточно", - сказала она.

    По словам Бомбергер, опыт Западных Балкан показал эффективность применения ДНК-технологий. Сопоставление генетических образцов родственников пропавших без вести с ДНК, полученной из обнаруженных останков, позволили идентифицировать большое число пропавших без вести.

    Бомбергер отметила, что ДНК позволяет установить личность пропавшего без вести, но сама по себе не дает ответа на вопрос о том, что с ним произошло. Для этого необходимы следственные и судебно-медицинские данные, которые уполномоченные институты должны тщательно собирать, документировать и анализировать.

    Она также обратила внимание на рост числа пропавших без вести в мире на фоне вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, миграционных кризисов и глобального потепления.

    По ее словам, отсутствие ответов о судьбе пропавших без вести на протяжении десятилетий остается тяжелым испытанием для их семей и общества и может подрывать доверие к государственным институтам.

    Кэтрин Бомбергер Пропавшие без вести Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP)
    ICMP: DNT texnologiyalarının tətbiqi itkin şəxslərin identifikasiyasını mümkün edib
    ICMP: DNA use becomes key achievement in identifying missing persons
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