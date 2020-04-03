I вице-спикер Верховной Рады: Меры Азербайджана против коронавируса - образец для многих

"Мы столкнулись с самым смертоносным врагом XXI века. Коронавирус стал общей бедой для всего мира, и первейшая ответственность всех стран перед своими гражданами – быть максимально подготовленными против него. Дружественный Азербайджан в этом вопросе приступил к образцовым и своевременным мерам. Разумеется, мы следим и приветствуем это".

Об этом европейскому бюро Report заявил первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По словам первого вице-спикера, в настоящее время число зараженных вирусом в Украине превышает 600 тыс. человек, зарегистрировано 16 фактов смерти, в Украине, как и во всем мире, число заразившихся постоянно растет:

"Мы уже приняли все необходимые меры. Причиной широкого распространения, к сожалению, стало то, что некоторые страны, их граждане изначально несерьезно отнеслись к этому. Однако мы увидели разницу, Азербайджан с самого начала осознал серьезность опасности и приступил к оперативным мерам. В своих обсуждениях мы приводим Азербайджан примером. Похвально, что дружественный нам Азербайджан называют образцом для многих в мероприятиях против коронавируса", - сказал Р.Стефанчук.

Представитель Верховной Рады отметил, что украино-азербайджанские связи, несмотря ни на что, непрерывно развиваются и отметил, что соответствующие структуры двух стран находятся в постоянном контакте как в вопросе эвакуации граждан, так и во всех других необходимых вопросах в связи с имеющейся ситуацией.