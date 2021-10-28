Хулуси Акар: Ведутся работы по передаче Арменией Азербайджану карт минных полей

Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан он обратил внимание на стабильность и спокойствие в регионе, связанное с прекращением огня.

Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан он обратил внимание на стабильность и спокойствие в регионе, связанное с прекращением огня.

Как передает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос о нежелании Армении передать карты минных полей, министр отметил: "Работы в связи с этим продолжаются. Для обеспечения стабильности, проживания людей в регионе в условиях мира, необходимо, чтобы все сели за стол переговоров. Турция, как и во всех вопросах, выдвигает открытые, очень конструктивные, логичные предложения по переговорам", - заявил министр.