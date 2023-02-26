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Хулуси Акар: Мы вместе и в печали, и в радости

Хулуси Акар: Мы вместе и в печали, и в радости Министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Яшар Гюлер встретились с азербайджанскими военнослужащими в полевом госпитале в Кахраманмараше.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 13:17
Хулуси Акар: Мы вместе и в печали, и в радости

Министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Яшар Гюлер встретились с азербайджанскими военнослужащими в полевом госпитале в Кахраманмараше.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Акар поблагодарил военных врачей и медсестер, отправившихся в Турцию для ликвидации последствий землетрясения:

"Как мы были единым кулаком и единым сердцем в 44-дневной Отечественной войне, закончившейся победой, так ее сейчас и продолжаем. Мы вместе и в печали, и в радости. Да здравствует азербайджано-турецкое братство", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar yardıma getmiş azərbaycanlı həkimləri ziyarət edib: "Kədərdə də, sevincdə də birlikdəyik"

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