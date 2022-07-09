Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа

Турция и Азербайджан продолжают сотрудничество в области оборонной промышленности.

Турция и Азербайджан продолжают сотрудничество в области оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в интервью Haber Global, отвечая на вопрос о турецко-азербайджанском сотрудничестве после 44-дневной войны.

"Азербайджан - наш брат. Пусть никто не сомневается в этом. Мы действительно два государства, одна нация. Особенно после 44 дней успешной операции (Отечественная война - ред.) мы, можно сказать, стали единым целым с нашими азербайджанскими братьями. Мы на протяжении многих лет (период оккупации - ред.) ощущали все страдания азербайджанских братьев. 30 лет Минская группа ОБСЕ и другие не делали ничего для освобождения азербайджанских земель от оккупации. Несмотря на миллион беженцев, геноцид в Ходжалы и других пунктах, оккупацию 20 процентов земель, никто и пальцем не шевелил. Но, во-первых, Азербайджан не одинок. Во-вторых, чаша терпения переполнилась, и Азербайджан начал действовать. Вооруженные силы Азербайджана под руководством Ильхама Алиева в течение 44 дней одержали победу”, - добавил он.

Министр отметил, что после 44-дневной Отечественной войны связи двух стран углубляются и расширяются: “Армии проводят совместные учения, продолжается сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы действуем как единая армия. Мы делаем все возможное для очистки территорий от мин”.

Министр добавил, что совместная деятельность Азербайджана и Турции не направлена против третьей стороны: "Это делается для безопасности Южного Кавказа и на благо всех в регионе”.