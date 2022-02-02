О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор откроет новые возможности для Армении

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор откроет новые возможности для Армении Создание новых коридоров, в первую очередь Зангезурского, предоставит большие возможности для всех вовлеченных сторон, в том числе и соседней Армении, которая сможет из страны, не имеющей выхода к морю, обрести его и получить выгоды, которые дает регионал
Внешняя политика
2 февраля 2022 г. 00:03
Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор откроет новые возможности для Армении

Создание новых коридоров, в первую очередь Зангезурского, предоставит большие возможности для всех вовлеченных сторон, в том числе и соседней Армении, которая сможет из страны, не имеющей выхода к морю, обрести его и получить выгоды, которые дает региональная и более широкая интеграция.

Об этом, как сообщает Report, в своем выступлении на онлайн-платформе Центра Каспийской политики (The Caspian Policy Center (CPC), независимого аналитического центра, расположенного в Вашингтоне, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, открытие Зангезурского коридора не означает, что созданные ранее региональные коридоры, в частности, в направлении Грузии, потеряют свое значение.

"С точностью наоборот. Армения может взять на вооружение ту модель кооперации, которую наладили между собой Азербайджан и Грузия. Она может присоединиться к этому и получить выгоды для себя тоже", - сказал Х. Гаджиев

Касаясь вопросов региональной безопасности, Х. Гаджиев отметил, что с момента разрешения карабахского конфликта Азербайджан смотрит в будущее и позиционирует себя как сторонник мира.

Азербайджан стремится к сотрудничеству как с соседями, региональными государствами, так и такими партнерами, как США, ЕС и другие, отметил он.

"Наша страна вместе с партнерами и соседними государствами находится в процессе создания региона свободного от конфликтов и войн. Другими словами, на пути продвижения региона от разделения к интеграции, налаживания региональной кооперации, базирующейся на взаимной выгоде всех вовлеченных сторон", - заявил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан приступает к переговорам над мирным соглашением с Арменией, в котором базовыми должны стать принципы международного права, такие как суверенитет и взаимное уважение границ и территориальной целостности.

Регион нуждается в новой "брендовой" стратегии, и Азербайджан готов сыграть свою роль в создании единого, интегрированного Южного Кавказа. "США мы видим, как важного партнера в этом", - подчеркнул Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Zəngəzur dəhlizi Ermənistan üçün yeni imkanlar açacaq"

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
26 января 2022 г. 15:54
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi