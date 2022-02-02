Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор откроет новые возможности для Армении

Создание новых коридоров, в первую очередь Зангезурского, предоставит большие возможности для всех вовлеченных сторон, в том числе и соседней Армении, которая сможет из страны, не имеющей выхода к морю, обрести его и получить выгоды, которые дает регионал

Создание новых коридоров, в первую очередь Зангезурского, предоставит большие возможности для всех вовлеченных сторон, в том числе и соседней Армении, которая сможет из страны, не имеющей выхода к морю, обрести его и получить выгоды, которые дает региональная и более широкая интеграция.

Об этом, как сообщает Report, в своем выступлении на онлайн-платформе Центра Каспийской политики (The Caspian Policy Center (CPC), независимого аналитического центра, расположенного в Вашингтоне, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, открытие Зангезурского коридора не означает, что созданные ранее региональные коридоры, в частности, в направлении Грузии, потеряют свое значение.

"С точностью наоборот. Армения может взять на вооружение ту модель кооперации, которую наладили между собой Азербайджан и Грузия. Она может присоединиться к этому и получить выгоды для себя тоже", - сказал Х. Гаджиев

Касаясь вопросов региональной безопасности, Х. Гаджиев отметил, что с момента разрешения карабахского конфликта Азербайджан смотрит в будущее и позиционирует себя как сторонник мира.

Азербайджан стремится к сотрудничеству как с соседями, региональными государствами, так и такими партнерами, как США, ЕС и другие, отметил он.

"Наша страна вместе с партнерами и соседними государствами находится в процессе создания региона свободного от конфликтов и войн. Другими словами, на пути продвижения региона от разделения к интеграции, налаживания региональной кооперации, базирующейся на взаимной выгоде всех вовлеченных сторон", - заявил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан приступает к переговорам над мирным соглашением с Арменией, в котором базовыми должны стать принципы международного права, такие как суверенитет и взаимное уважение границ и территориальной целостности.

Регион нуждается в новой "брендовой" стратегии, и Азербайджан готов сыграть свою роль в создании единого, интегрированного Южного Кавказа. "США мы видим, как важного партнера в этом", - подчеркнул Гаджиев.