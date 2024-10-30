Хикмет Гаджиев: Washington Post напоминает мне "Комсомольскую правду" на закате СССР

Я бы хотел обратить внимание Whasington Post, а также некоторых чиновников из Конгресса США, которые ведут гнусную пропаганду против Азербайджана в преддверии СОР29 на статью Джеффа Безоса о падении уровня доверия читателей к некоторым СМИ.

Реакция миллиардера Джеффа Безоса на ситуацию в американских СМИ еще раз демонстрирует насколько низок кредит доверия к ним.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети "Х".

По словам помощника президента Азербайджана, статья Безоса затрагивает только проблемы на национальном уровне, на глобальном уровне доверие к ним еще ниже. "Мир хорошо различает черное и белое. Грязная пропаганда вызывает только отвращение и недоверие во всем мире", - написал Х. Гаджиев.

"Товарищи" WPt, ваш стиль и методология работы напоминают мне "Комсомольскую правду" в последние дни СССР", - отметил он.

"Я бы хотел обратить внимание Washington Post, а также представителей конгресса США, которые ведут ярую пропаганду против Азербайджана, особенно в преддверии СОР29, на статью Джеффа Безоса о падении уровня доверия читателей к СМИ", - написал Х.Гаджиев.

В этой смелой и справедливой критике Безос на примере Washington Post, владельцем которой он является, и других СМИ указывает, что в ежегодных общественных опросах о доверии и репутации СМИ и журналисты регулярно оказываются почти на самом дне, зачастую чуть выше конгресса. "Но в этом году, согласно опросу Gallup, мы умудрились упасть еще ниже, даже ниже конгресса. Наша профессия теперь пользуется наименьшим доверием из всех,"- написал Безос, подмечая что доверием перестал пользоваться не только принадлежащий ему Post.

"Washington Post и New York Times получают призы, но все чаще мы общаемся только с определенной элитой. Все больше и больше мы разговариваем сами с собой," - отметил он.