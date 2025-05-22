Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском представительстве Альянса.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства Азербайджана и НАТО, включая вопросы, связанные с региональными и международными вопросами безопасности.

Был подчеркнут вклад НАТО в миротворческие операции, а также в обеспечение энергетической безопасности союзных и партнерских государств, а также роль Азербайджана как долгосрочного надежного партнера Альянса.

В рамках визита Хикмет Гаджиев также встретился с первым заместителем директора Личной канцелярии Генерального секретаря НАТО Лоренцем Майером-Миннеманном.