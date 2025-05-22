О нас

Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Внешняя политика
22 мая 2025 г. 20:12
Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском представительстве Альянса.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства Азербайджана и НАТО, включая вопросы, связанные с региональными и международными вопросами безопасности.

Был подчеркнут вклад НАТО в миротворческие операции, а также в обеспечение энергетической безопасности союзных и партнерских государств, а также роль Азербайджана как долгосрочного надежного партнера Альянса.

В рамках визита Хикмет Гаджиев также встретился с первым заместителем директора Личной канцелярии Генерального секретаря НАТО Лоренцем Майером-Миннеманном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev meets with NATO Deputy Secretary General in Brussels
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev NATO baş katibinin müavini ilə görüşüb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi