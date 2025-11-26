Хикмет Гаджиев встретился с турецкой делегацией

Представители Турецкого центра стратегических исследований встретились с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Центра стратегических исследований Турции в соцсети X.

Отмечается, что "турецкая делегация, участвующая в Первом форуме мозговых центров Турции и Азербайджана, встретилась с помощником Президента Азербайджана – начальником Управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. На встрече были обсуждены все аспекты сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и глобальные события", - сообщили в Центре.