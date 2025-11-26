Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Хикмет Гаджиев встретился с турецкой делегацией

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 21:15
    Хикмет Гаджиев встретился с турецкой делегацией

    Представители Турецкого центра стратегических исследований встретились с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Центра стратегических исследований Турции в соцсети X.

    Отмечается, что "турецкая делегация, участвующая в Первом форуме мозговых центров Турции и Азербайджана, встретилась с помощником Президента Азербайджана – начальником Управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. На встрече были обсуждены все аспекты сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и глобальные события", - сообщили в Центре.

    Хикмет Гаджиев Турецкая делегаци
    Hikmət Hacıyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Последние новости

    21:54

    Грузинская таможня пропустила ранее задержанные азербайджанские грузовики

    В регионе
    21:44

    Прокуратура США прекратила дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

    Другие страны
    21:38

    В трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    21:22
    Фото

    Университеты Нахчывана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    21:15

    Хикмет Гаджиев встретился с турецкой делегацией

    Внешняя политика
    21:08

    На заседании Совбеза Турции обсуждался мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    20:59
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии

    Внешняя политика
    20:51
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил стратегическое партнерство с председателем Палаты парламента Италии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:27
    Фото
    Видео

    В Гонконге число погибших при пожаре возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    Лента новостей