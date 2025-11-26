Хикмет Гаджиев встретился с турецкой делегацией
- 26 ноября, 2025
- 21:15
Представители Турецкого центра стратегических исследований встретились с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Центра стратегических исследований Турции в соцсети X.
Отмечается, что "турецкая делегация, участвующая в Первом форуме мозговых центров Турции и Азербайджана, встретилась с помощником Президента Азербайджана – начальником Управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. На встрече были обсуждены все аспекты сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и глобальные события", - сообщили в Центре.
Şuşa’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Düşünce Kuruluşları Birinci Forumu’na katılan Türk heyeti olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in Dışişlerinden Sorumlu Danışmanı Hikmet Hacıyev’i ziyaret ettik.— Stratejik Araştırmalar Merkezi (@SAM_MFA) November 26, 2025
Görüşmede Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin tüm boyutları ile… pic.twitter.com/Lddah0HYVb