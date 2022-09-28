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Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совбеза Армении в США  

Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совбеза Армении в США   Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном в США.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 05:25
Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совбеза Армении в США  
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном в США.

Как передает Report, об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в социальной сети Twitter.

«Сегодня я принимал Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность предотвращения дальнейшего насилия и проведения ограниченных по времени и целенаправленных переговоров. Мы также определили конкретные шаги вперед в поддержку стабильного и прочного мира», - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev ABŞ-da Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə görüşüb

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