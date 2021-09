Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Спасибо послу за визит к нам. Мы действительно провели плодотворные обсуждения по вопросам нашей двусторонней повестки дня и рассмотрели будущие перспективы», - написал Х.Гаджиев.