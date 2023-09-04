Хикмет Гаджиев разоблачил экс-генсека НАТО в получении денег от правительства Армении
Хикмет Гаджиев разоблачил экс-генсека НАТО в получении денег от правительства АрменииПомощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев разоблачил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена в получении денег от правительства Армении, а также обвинил BB
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев разоблачил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена в получении денег от правительства Армении, а также обвинил BBC в предвзятости.
Как передает Report, об этом помощник президента сообщил в социальной сети Х.
"Из серии "Деньги говорят"! Судя по всему, накануне "юбилея" самого страшного, кровавого и преступного сепаратистского образования в Европе, так называемой "Республики Нагорного Карабаха", по заказу правительства Армении и армянских лоббистских групп развернута новая драматическая дезинформационная и манипуляционная кампания.
Даже если это обидно, то по крайней мере бывший генеральный секретарь НАТО (Андерс Фог Расмуссен - ред.) не отрицает, что получал деньги от правительства Армении на пропагандистскую кампанию... Некоторые политики лицемерно делят мир на "хороших и плохих сепаратистов и преступников". Трудно отказаться от старых привычек!
Но что вызывает беспокойство, так это то, что BBC обязуется в своем Уставе "добиваться необходимой беспристрастности во всех своих продукциях. Эта приверженность имеет основополагающее значение для нашей репутации, ценностей и доверия аудитории, имея дело с односторонними и предвзятыми агрессивными манипуляциями, а также пропагандирует ложь в своей программе "Контекст". BBC должна служить платформой для всех мнений, особенно по чувствительным темам", - отметил Х.Гаджиев.
Он также добавил к своему сообщению заявление об источниках доходов бывшего главы НАТО.
From the money talks series! Apparently, in the eve of the "anniversary" of the most terrible, bloody and criminal separatist entity in Europe so-called "Nagorno-Karabakh Rep", a new dramatic misinformation and manipulation campaign was launched by the order of the Armenian… pic.twitter.com/UnFQTBFNsB