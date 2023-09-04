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Хикмет Гаджиев разоблачил экс-генсека НАТО в получении денег от правительства Армении

Хикмет Гаджиев разоблачил экс-генсека НАТО в получении денег от правительства Армении Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев разоблачил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена в получении денег от правительства Армении, а также обвинил BB
Внешняя политика
4 сентября 2023 г. 01:17
Хикмет Гаджиев разоблачил экс-генсека НАТО в получении денег от правительства Армении

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев разоблачил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена в получении денег от правительства Армении, а также обвинил BBC в предвзятости.

Как передает Report, об этом помощник президента сообщил в социальной сети Х.

"Из серии "Деньги говорят"! Судя по всему, накануне "юбилея" самого страшного, кровавого и преступного сепаратистского образования в Европе, так называемой "Республики Нагорного Карабаха", по заказу правительства Армении и армянских лоббистских групп развернута новая драматическая дезинформационная и манипуляционная кампания.

Даже если это обидно, то по крайней мере бывший генеральный секретарь НАТО (Андерс Фог Расмуссен - ред.) не отрицает, что получал деньги от правительства Армении на пропагандистскую кампанию... Некоторые политики лицемерно делят мир на "хороших и плохих сепаратистов и преступников". Трудно отказаться от старых привычек!

Но что вызывает беспокойство, так это то, что BBC обязуется в своем Уставе "добиваться необходимой беспристрастности во всех своих продукциях. Эта приверженность имеет основополагающее значение для нашей репутации, ценностей и доверия аудитории, имея дело с односторонними и предвзятыми агрессивными манипуляциями, а также пропагандирует ложь в своей программе "Контекст". BBC должна служить платформой для всех мнений, особенно по чувствительным темам", - отметил Х.Гаджиев.

Он также добавил к своему сообщению заявление об источниках доходов бывшего главы НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev NATO-nun keçmiş baş katibinin İrəvandan pul almasını ifşa edib və BBC-ni sərt tənqid edib

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