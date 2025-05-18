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Хикмет Гаджиев принимает участие в "Форуме диалога" в Иране

Хикмет Гаджиев принимает участие в "Форуме диалога" в Иране Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Ирана Тегеране.
Внешняя политика
18 мая 2025 г. 13:37
Хикмет Гаджиев принимает участие в Форуме диалога в Иране

Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Ирана Тегеране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ISNA.

Согласно информации, в иранской столице заработал "Форум диалога" с участием президента этой страны Масуда Пезешкиана и делегатов из 53 стран.

Мероприятие, в котором также принимает участие Хикмет Гаджиев, проходит в МИД Ирана и посвящено памяти покойного министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана.

Форум включает 40 тематических панелей.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev attends forum in Tehran
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Tehranda forumda iştirak edir

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