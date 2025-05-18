Хикмет Гаджиев принимает участие в "Форуме диалога" в Иране

Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Ирана Тегеране.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в столице Ирана Тегеране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ISNA .

Согласно информации, в иранской столице заработал "Форум диалога" с участием президента этой страны Масуда Пезешкиана и делегатов из 53 стран.

Мероприятие, в котором также принимает участие Хикмет Гаджиев, проходит в МИД Ирана и посвящено памяти покойного министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана.

Форум включает 40 тематических панелей.

