Хикмет Гаджиев поделился публикацией об азербайджанском павильоне в Дубае

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в соцсети Х публикацией об азербайджанском павильоне, представленном в рамках 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае, ОАЭ.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Конференция ООН по изменению климата в Дубае: Павильон Азербайджана демонстрирует нашу политику в отношении зеленой энергии и климата, разнообразие флоры и фауны а также воздействие на окружающую среду - деградацию и эрозию почв, загрязнение воды - вызванное минами, установленными Арменией во время 30-летней оккупации".