Хикмет Гаджиев: Переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби прошли конструктивно

Хикмет Гаджиев: Переговоры Азербайджана и Армении в Абу-Даби прошли конструктивно и без посредников

Встреча в Абу-Даби лидеров Азербайджана и Армении оценивается Баку как состоявшаяся на конструктивной и деловой основе.

Как передает корреспондент Report, об этом журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Одной из ключевых особенностей переговоров стало то, что они проходили без участия каких-либо посредников или третьих сторон", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что встреча в Абу-Даби подтвердила, что переговоры между Азербайджаном и Арменией "проходят на полноценной основе, напрямую, без участия посредников".

"Мы считаем, что именно такой формат позволил сторонам добиться ощутимого прогресса. В частности, были достигнуты положительные сдвиги в согласовании текста мирного соглашения, а также в процессе делимитации границы. В целом, наблюдается положительная динамика в направлении укрепления региональной стабильности", - отметил Гаджиев.

По его словам, на встрече в Абу-Даби также обсуждался вопрос заключения мирного договора.

"Азербайджан, исходя из принципа креативной дипломатии, выступил с предложением о парафировании документа. Разумеется, есть чувствительные моменты, которые необходимо учитывать. В частности, речь идет о Конституции Армении, содержащей положения, противоречащие духу мирного урегулирования. Также остаются нерешенными вопросы, связанные с окончательной ликвидацией Минской группы ОБСЕ. Пока эти шаги не будут реализованы, тема парафирования документа остается предметом дальнейших обсуждений", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца года, Гаджиев отметил: "Пока сложно дать однозначный прогноз".