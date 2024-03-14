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Хикмет Гаджиев: ПАСЕ поощряет исламофобию

Хикмет Гаджиев: ПАСЕ поощряет исламофобию Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поощряет исламофобию.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 13:57
Хикмет Гаджиев: ПАСЕ поощряет исламофобию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поощряет исламофобию.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельном заседании XI Глобального Бакинского форума.

Х.Гаджиев подчеркнул, что ПАСЕ демонстрирует предвзятую позицию по отношению к Азербайджану.

В то же время Азербайджан прилагает усилия по установлению стабильности в регионе на основе концепции ООН, отметил он.

"Мы переживаем многосторонний кризис. Невыполнение международными организациями стоящих перед ними обязательств является одной из основных проблем", - добавил помощник президента.

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Версия на английском языке Assistant to President of Azerbaijan: PACE promotes Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: AŞPA islamofobiyanı təşviq edir

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