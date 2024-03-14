Хикмет Гаджиев: ПАСЕ поощряет исламофобию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поощряет исламофобию.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поощряет исламофобию.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельном заседании XI Глобального Бакинского форума.

Х.Гаджиев подчеркнул, что ПАСЕ демонстрирует предвзятую позицию по отношению к Азербайджану.

В то же время Азербайджан прилагает усилия по установлению стабильности в регионе на основе концепции ООН, отметил он.

"Мы переживаем многосторонний кризис. Невыполнение международными организациями стоящих перед ними обязательств является одной из основных проблем", - добавил помощник президента.