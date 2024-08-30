Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с коллегой из Беларуси
Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с коллегой из БеларусиПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с начальником Управления внешней политики Администрации президента Беларуси Игорем Секретой.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с начальником управления внешней политики Администрации президента Беларуси Игорем Секретой.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".
"В соответствии с дружественными и партнерскими отношениями между нашими странами были обсуждены вопросы двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, а также по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций", - написал он.
Гаджиев отметил, что Секрета прибыл в Баку для участия в мониторинге предстоящих первого сентября внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана.
Сегодня встретился с участвующим на выборах в качестве наблюдателя начальником Управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Секретой.
В соответствии с дружественными и партнёрскими отношениями между нашими странами были обсуждены вопросы… pic.twitter.com/No1AZi1Tba