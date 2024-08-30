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Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с коллегой из Беларуси

Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с коллегой из Беларуси Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с начальником Управления внешней политики Администрации президента Беларуси Игорем Секретой.
Внешняя политика
30 августа 2024 г. 15:01
Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с коллегой из Беларуси

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил вопросы двухсторонней повестки с начальником управления внешней политики Администрации президента Беларуси Игорем Секретой.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"В соответствии с дружественными и партнерскими отношениями между нашими странами были обсуждены вопросы двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, а также по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций", - написал он.

Гаджиев отметил, что Секрета прибыл в Баку для участия в мониторинге предстоящих первого сентября внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

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