Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничество

В рамках визита в Иран помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.