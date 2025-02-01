О нас

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничество

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничество В рамках визита в Иран помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.
Внешняя политика
1 февраля 2025 г. 20:01
Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничество

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev İran Prezidentinin müşaviri ilə regional əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi