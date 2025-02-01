Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничество
Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничествоВ рамках визита в Иран помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.
İran İslam Respublikasına səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev İran İR Prezidentinin müşaviri Mehdi Sənayi ilə görüşüb, ikitərəfli əlaqələr və regional əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıb. pic.twitter.com/wf67YOtDms