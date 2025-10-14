Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Литвы в Азербайджане Кястутисом Вашкелявичюсом (Kęstutis Vaškelevičius).

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Литвы в Баку в социальных сетях.

В ходе встречи стороны обсудили растущую региональную роль Азербайджана, двусторонние отношения между Баку и Вильнюсом, отношения между ЕС и Азербайджаном, войну в Украине и региональное развитие.

"Встреча состоялась после очень напряженного месяца саммитов, когда Азербайджан был на переднем крае региональной дипломатии", - отметили в дипмиссии.