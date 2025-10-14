Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 17:39
    Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Литвы в Азербайджане Кястутисом Вашкелявичюсом (Kęstutis Vaškelevičius).

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Литвы в Баку в социальных сетях.

    В ходе встречи стороны обсудили растущую региональную роль Азербайджана, двусторонние отношения между Баку и Вильнюсом, отношения между ЕС и Азербайджаном, войну в Украине и региональное развитие.

    "Встреча состоялась после очень напряженного месяца саммитов, когда Азербайджан был на переднем крае региональной дипломатии", - отметили в дипмиссии.

    Hikmət Hacıyev Litva səfiri ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib
    Hikmat Hajiyev meets with Lithuanian Ambassador in Baku

