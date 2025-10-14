Hikmət Hacıyev Litva səfiri ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 17:24
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu gün Litvanın Azərbaycandakı səfiri Kestutis Vaskelyaviçyus (Kęstutis Vaškelevičius) ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Azərbaycanın artmaqda olan regional rolu, ikitərəfli münasibətlər, Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri, Ukrayna, regional inkişaflar barədə müzakirələr aparılıb:
"Görüş Azərbaycanın regional diplomatiyanın ön sıralarında olduğu, sammitlərlə zəngin bir ayda baş tutub".
