Хикмет Гаджиев: Азербайджан использовал нефтересурсы на стабильное развитие страны

"После обретения независимости Азербайджан нуждался в инвестициях. Привлечение иностранного капитала дало возможность стране трансформироваться".
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на семинаре по случаю 25-летия подписания "Контракта века" в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).
"Азербайджан обеспечил полную прозрачность иностранным компаниям, которые подписывали Контракт века"-, отметил он.
По его словам, страна полностью использовала ресурсы на улучшение инфраструктуры, направила их на развитие человеческого капитала, что позволило обеспечить стабильное развитие страны: "Кроме того, Контракт века заложил основу энергетической дипломатии Азербайджана".
Tural AsadiАвтор новости