Хикмет Гаджиев: Азербайджан использовал нефтересурсы на стабильное развитие страны

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"После обретения независимости Азербайджан нуждался в инвестициях. Привлечение иностранного капитала дало возможность стране трансформироваться".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на семинаре по случаю 25-летия подписания "Контракта века" в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

"Азербайджан обеспечил полную прозрачность иностранным компаниям, которые подписывали Контракт века"-, отметил он.

По его словам, страна полностью использовала ресурсы на улучшение инфраструктуры, направила их на развитие человеческого капитала, что позволило обеспечить стабильное развитие страны: "Кроме того, Контракт века заложил основу энергетической дипломатии Азербайджана".