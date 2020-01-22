Хикмет Гаджиев: В прошлом году не наблюдалось конкретных шагов по урегулированию карабахского конфликта - ВИДЕО

Отношения с Европейским союзом - одно из основных направлений внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью влиятельному новостному порталу "Euroactive".

В интервью он затронул вопросы сотрудничества Азербайджана с ЕС, в том числе в энергетической сфере, переговоры о новом соглашении, позиции ЕС касательно нагорно-карабахского урегулирования, геополитике, торговле, событиях 20 января 1990 года и т.д.

"Как ранее заявлял наш президент, к сожалению, прошлый год был потерянным для урегулирования конфликта. Не наблюдалось конкретных шагов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В противовес, мы видели непродуктивную, деструктивную политику Армении. Армянская сторона пыталась изменить формат переговоров, несмотря на то, что существует уже установленный формат переговоров- Армения и Азербайджан- как стороны конфликта и сопредседатели Минской группы ОБСЕ - как посредники" , - заявил Х. Гаджиев.