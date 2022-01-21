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Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество

Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с прибывшим с визитом в Баку заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром.
Внешняя политика
21 января 2022 г. 15:39
Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с прибывшим с визитом в Баку заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром.

Как передает Report, об этом Х. Гаджиев написал в своей странице в Twitter.

"Состоялась плодотворная встреча с заместителем министра иностранных дел Малайзии господином Камарудином Бин Джаффаром. Мы обсудили двусторонние связи и наше тесное сотрудничество в рамках Организации Исламского сотрудничества и Движения неприсоединения и других международных институтов", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Malayziyanın XİN rəhbərinin müavini ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev mulls bilateral coop with Malaysian diplomat

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