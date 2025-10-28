Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Турции обсудили двусторонние отношения
Внешняя политика
- 28 октября, 2025
- 20:55
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи, находящейся с визитом в Баку.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Турции в соцсети X.
Кроме того, Экинджи встретилась со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.
В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения, а также развитие регионального сотрудничества.
