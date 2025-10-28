Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Турции обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 20:55
    Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Турции обсудили двусторонние отношения

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи, находящейся с визитом в Баку.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Турции в соцсети X.

    Кроме того, Экинджи встретилась со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

    В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения, а также развитие регионального сотрудничества.

