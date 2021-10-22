Хикмет Гаджиев: Действия оккупантов в Карабахе оскорбили всех мусульман

"В Карабахе имеется богатое культурное наследие, принадлежащее Азербайджану и другим тюркским народам. В период оккупации 67 мечетей, принадлежащие азербайджанскому народу, не то что были уничтожены, а как оскорбление азербайджанского народа, всех мусульм

"В Карабахе имеется богатое культурное наследие, принадлежащее Азербайджану и другим тюркским народам. В период оккупации 67 мечетей, принадлежащие азербайджанскому народу, не то что были уничтожены, а как оскорбление азербайджанского народа, всех мусульман, в них содержали свиней".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на медиафоруме Тюркского Совета в Стамбуле.

"Цель азербайджанского народа – заново отстроить Карабах, вернуть Карабаху былую значимость как одного из центров тюркской, исламской цивилизации. Мы уверены, что братские тюркские страны будут в этом процессе рядом с Азербайджаном. В этом вопросе мы также будем действовать сообща", - подчеркнул он.