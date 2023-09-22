Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков

Баку рассматривает возможность амнистии карабахских боевиков, которые сложат оружие, хотя некоторые военные формирования заявили, что продолжат сопротивление.
Как передает Report, об этом агентству Reuters заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, и даже для них мы предусматриваем амнистию или можем говорить о ней", - сказал Гаджиев.
Он отметил, что в настоящее время некоторые отдельные боевые группировки и офицеры публично заявили, что они не примут условия Баку и продолжат сопротивление.
Гаджиев добавил, что армяне Карабаха обратились за гуманитарной помощью. По его словам, в пятницу в регион будут доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. Он подчеркнул, что Азербайджан желает мирной реинтеграции карабахских армян.