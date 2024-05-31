В Риге прошло третье заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией

В Риге состоялось третье заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

В Риге состоялось третье заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, латвийскую - заместитель государственного секретаря МИД, политический директор Анжейс Вилумсонс.

В ходе встречи были обсуждены стратегическое партнерство, основанное на традиционной дружбе и взаимном доверии между двумя странами, возможности его укрепления, а также текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

Латвийская сторона была проинформирована о процессе подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года, и предстоящей работе.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуация в регионе.