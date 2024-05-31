Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве

Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали совместное заявление о сотрудничестве.

Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали совместное заявление о сотрудничестве.

Как сообщает Report , документ был подписан на встрече министра юстиции Турции Йылмаза Тунджа и главы Минюста Азербайджана Фарида Ахмедова, находящегося с визитом в братской стране по приглашению турецкого коллеги.

В ходе визита были посещены мавзолей Аныткабир, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, и памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

На встрече с турецким коллегой Фарид Ахмедов подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на братстве и принципе "одна нация, два государства", сотрудничество во всех сферах успешно развивается по восходящей на уровне стратегического союзничества. Он отметил, что дружеские отношения на уровне президентов двух стран еще больше укрепили исторические связи между Турцией и Азербайджаном. По словам Йылмаза Тунджа, благодаря подписанной в 2021 году Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой отношения дружбы и братства между двумя странами и двустороннее сотрудничество поднялись на более высокий уровень.

На встрече были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы в области юстиции, подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества двух братских стран по различным направлениям соответствующей сферы. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по организации взаимных визитов и двусторонних встреч, проведения обмена опытом по исполнению наказаний, пенитенциарной системе и системе пробации, внедрению ИКТ, а также повышению доступности юридических услуг; развития двустороннего сотрудничества в области экстрадиции, выдачи осужденных, оказания взаимной правовой помощи, организации совместных тренингов.

В завершение встречи было подписано совместное заявление о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Турецкой Республики.

Кроме того, в рамках визита Фарид Ахмедов посетил Главное управление тюрем и арестных домов Турции, ознакомился с деятельностью структуры, а также с возможностями, возникшими благодаря внедрению ИКТ в пенитенциарных учреждениях.

Также были проведены встречи в Академии юстиции Турции и в Главном управлении информационных технологий Министерства юстиции Турции. Фарид Ахмедов подробно ознакомился с деятельностью Академии юстиции и учебным процессом, встретился с обучающимися здесь кандидатами на работу в судах и органах прокуратуры. В Главном управлении информационных технологий была продемонстрирована презентация об опыте Турции в сфере услуг электронного правосудия и проделанной работе.

В ходе визита состоялось посещение пенитенциарного учреждения открытого типа, ознакомление с его деятельностью.

